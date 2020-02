Twitters omsætning stryger op på stor vækst i USA

Indtægter fra reklamer har i fjerde kvartal givet en historisk høj omsætning for det sociale medie Twitter.

De sidste tre måneder af sidste år har målt på omsætningen været historiske for det sociale medie Twitter.

I perioden fra oktober til december har selskabet for første gang omsat for over en milliard dollar. Det fremgår af Twitters årsregnskab.

Twitter henter langt størstedelen af sin omsætning på reklamer, og det er altså stigende indtægter herfra, som ligger til grund for væksten.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters havde Twitter den største omsætningsvækst på hjemmemarkedet i USA.

/ritzau/