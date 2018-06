Tysk avis: Lufthansa forsøger at købe Norwegian

Norwegian har modtaget et opkøbstilbud, oplyser luftfartsselskabet til den norske fondsbørs.

Det norske luftfartsselskab Norwegian har modtaget et opkøbstilbud, bekræfter selskabet mandag over for den norske fondsbørs ifølge Ritzau Finans.

Meddelelsen kommer samme dag, som det tyske luftfartsselskab Lufthansa sættes i forbindelse med Norwegian.

Det er dog stadig et tidligt stadie i en eventuel opkøbsproces, skriver selskabet i meddelelsen.

- Henvendelserne har været indledende og betinget af en række vilkår. Norwegian søger mere information og klarhed på en del områder, så selskabet kan evaluere forslagene for at finde ud af, om de opfylder en tilfredsstillende base for at indgå i specifikke diskussioner, lyder det i meddelelsen.

Ejerne af blandt andet British Airways, IAG, har i april budt på Norwegian og købt nogle af aktierne.

Mandag skriver den tyske avis Süddeutsche Zeitung, at Lufthansa har meldt sig ind i kampen for at købe det norske lavprisselskab.

- I Europa taler alle med alle. Der er en ny bølge af konsolidering på vej. Det betyder, at vi også er i kontakt med Norwegian, siger Lufthansas topchef, Carsten Spohr, i artiklen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge aktieanalytiker i Sydbank Jacob Pedersen vil et salg af Norwegian få betydning for billetpriserne hos lavprisselskabet.

Han beskriver et Norwegian, der for tiden lokker en lind strøm af kunder i butikken, men som gør det uden at tjene penge på de mange kunder. Den situation vil nye ejere blive nødt til at se på, vurderer han.

- Jeg tror, at passagererne vil opleve, at hvis Norwegian bliver overtaget, får billetpriserne et eller to nøk op. Norwegian kan ikke tjene penge i dag med de billetpriser, som selskabet flyver med, siger Jacob Pedersen.

- Det er den nemmeste måde for en køber af Norwegian at stoppe selskabets finansielle styrtblødning på, siger aktieanalytikeren.

/ritzau/