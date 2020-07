Tysk økonomi lider historisk knæk med fald på ti procent

Tysklands økonomi har lidt det største tilbageslag, der nogensinde er målt. Bilindustri er hårdt ramt.

Tysklands økonomi fik et stort hug i andet kvartal, hvor landets virksomheder var påvirket af den delvise nedlukning af samfundet.

Det tyske bnp - der er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi - skrumpede 10,1 procent i andet kvartal.

Det viser tal fra Destatis, som er det tyske svar på Danmarks Statistik.

Der er tale om det største fald på et kvartal, siden Destatis begyndte at føre statistik på udviklingen på kvartalsbasis i 1970.

Hos Danske Bank kalder cheføkonom Las Olsen det store dyk i økonomien for "vanvittigt".

- Det er en helt ekstrem tilbagegang og med lang afstand det værste, der er målt. Det er mere end dobbelt så meget som de 4,7 procent i første kvartal 2009 under finanskrisen.

- Det er selvfølgelig coronakrisen, der har sendt økonomien ud i den historiske nedtur. Først og fremmest fordi store dele af økonomien simpelthen har været lukket ned, siger han i en kommentar.

Tyskland har gennem en årrække været Danmarks største handelspartner, men blev sidste år overgået af USA.

Tyskland er fortsat et afgørende eksportmarked for mange danske virksomheder. Men Las Olsen forventer ikke, at nedturen i Tyskland vil ramme lige så hårdt i Danmark.

- Herhjemme har produktion og byggeri kunnet køre nogenlunde videre, selv om mange andre erhverv selvfølgelig har været hårdt ramt, og så har vi ikke en stor bilindustri, som i høj grad er en branche, der har trukket ned under coronakrisen, siger Las Olsen.

En af de tyske virksomheder, der har været hårdt ramt, er bilproducenten Volkswagen.

Koncernen er torsdag kommet med regnskabet for andet kvartal. Det viste et minus på mere end 11 milliarder kroner. Volkswagen står også bag blandt andet Audi, Skoda, Seat, Bentley og Porsche.

Danmarks Statistik offentliggør tal for dansk bnp i andet kvartal om to uger.

I første kvartal skrumpede dansk økonomi 1,9 procent. Det var største tilbagegang på et kvartal siden finanskrisen. Kun sidste halvdel af marts var ramt af coronaudbruddet.

/ritzau/