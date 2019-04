Tyske storbanker opgiver storstilet fusion

Deutsche Bank og Commerzbank har forhandlet om fusion i seks uger og valgt ikke at gå sammen.

De tyske banker Commerzbank og Deutsche Bank har droppet en fusion.

Fusionsforhandlinger er stoppet uden resultat, skriver nyhedsbureauet dpa.

De to banker har forhandlet de seneste seks uger, men er nået frem til, at en fusion ikke er den rette løsning.

Bankerne forklarer beslutningen med, at der ikke vil være nok fordele - herunder besparelser - når man samtidig tager højde for risikoen ved at lægge to store virksomheder sammen.

/ritzau/