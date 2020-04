Tyskland venter største tilbagegang siden Anden Verdenskrig

Efter at tysk økonomi i januar blev spået fremgang, forventer den tyske regering nu et historisk fald i 2020.

Den tyske regering forventer, at landets økonomi vil skrumpe med 6,3 procent i 2020 som følge af coronaudbruddet.

Dermed kan Tyskland forvente den største økonomiske tilbagegang siden Anden Verdenskrig.

Det siger den tyske finansminister, Peter Altmaier, på et pressemøde onsdag.

- Vi står over for alvorlige udfordringer, både økonomisk og politisk, siger han.

Det var ellers ventet, at tysk økonomi ville vokse 1,1 procent i år, lød vurderingen i januar.

Ifølge finansministeren ventes nedgangen at blive størst i andet kvartal af 2020, hvorefter økonomien lige så stille vil begynde at komme sig.

Allerede når man kigger på 2021 er den tyske regering mere optimistisk.

Her forventes det nemlig, at økonomien har slikket sine sår. Og at bruttonationalproduktet, bnp, vil vokse med 5,2 procent.

Tyskland er Europas største økonomi og har i flere årtier været Danmarks største eksportmarked.

På grund af udfordringer i tysk økonomi overtog USA dog i løbet af 2019 pladsen som Danmark eksportmarked nummer et.

Derfor er en genopretning af tysk økonomi ekstremt vigtig for dansk erhvervsliv, siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Den tyske og danske økonomi svinger normalt i takt. Og op imod 100.000 danske jobs er direkte knyttet til eksporten til Tyskland.

- Det er derfor helt afgørende for genopretningen af dansk økonomi, at der også kommer gang i væksten på vores vigtigste eksportmarkeder, siger han i en skriftlig kommentar.

Herhjemme oplyste regeringen i begyndelsen af april, at man forventer, at økonomien skrumper 3-6 procent grundet coronakrisen.

