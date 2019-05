Uber sætter lav pris på aktier før børsdebut fredag

Kørselstjenesten Uber sætter udbudspris på 45 dollar per aktie for at undgå samme medfart som konkurrent.

Den amerikanske kørselstjeneste Uber har fastsat en udbudspris på 45 dollar per aktie før selskabets debut på børsen i New York fredag.

Børsnoteringen er ifølge finansmedier en af de største og mest imødesete i flere år.

Noteringsprisen sikrer Uber 8,1 milliarder dollar og giver selskabet en værdisætning på 82,4 milliarder dollar.

Uber er dermed væsentlig mere værd end de amerikanske bilgiganter General Motors og Ford Motor Company.

Uber havde i alt udbudt 180 millioner aktier til en pris i intervallet 44 til 50 dollar stykket.

Investorer har vist stor interesse for at købe aktier oplyser selskabet, men alligevel er udbudsprisen på 45 dollar i den lave ende af spændet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skyldes det, at Uber håber på at blive skånet for samme hårde medfart, som konkurrenten Lyft fik, da selskabet i slutningen af marts blev børsnoteret.

Lyft havde sat en høj udbudspris, men det gav bagslag. Siden børsnoteringen er kursen faldet med over 20 procent.

Uber øgede i 2018 sin omsætning med 43 procent til 11,3 milliarder dollar, men trods fremgangen på toplinjen er forretningen fortsat underskudsgivende.

Årets resultat før skat, nedskrivninger og andre udgifter viste således et minus på 1,8 milliarder dollar. I 2017 havde Uber et underskud på 2,2 milliarder dollar.

/ritzau/Reuters