Uber-stifter vinker farvel og tager milliarder med sig

Den ene Uber-stifter Travis Kalanick har solgt sine aktier og siger nu farvel til en plads i bestyrelsen.

Kørselstjenesten Uber mister en af sine stiftere Travis Kalanick fra bestyrelsen. Det oplyser Uber i en meddelelse juleaftensdag.

Fra nytår forlader han sin plads i bestyrelsen, oplyser Uber, der dermed vinker farvel til både en stifter men også en tidligere direktør i selskabet.

Kalanicks exit følger to måneder med nyheder i amerikanske erhvervsmedier om hans salg af Uber-aktier.

I december opgjorde avisen Wall Street Journal, at Kalanick havde solgt over 90 procent af sine aktier for en værdi af mere end 2,5 milliarder dollar - hvilket svarer til 16,9 milliarder kroner.

Uber-stifteren startede sit salg af aktier ovenpå Ubers entré på børsen i USA. Når selskaber går på børsen, er der en "lockdown"-periode, hvor ejerne lover ikke at sælge en vis andel af deres aktier i selskabet.

Den periode udløb i november. Og straks efter begyndte Kalanick at sælge ud.

Travis Kalanick startede i 2009 Uber, hvor private kan melde sig som chauffører for tjenestens brugere, sammen med Garrett Camp. I 2010 blev Kalanick også direktør for selskabet.

I 2017 blev han presset ud af investorer, der havde kastet penge i Uber, men ikke synes om den mængde af negativ pressedækning, som Kalanick tiltrak sig.

Den britiske avis The Guardian fremhæver især anklager om kønsdiskrimination, sexchikane og dårligt arbejdsmiljø i Kalanicks tid hos Uber.

Uber arbejder stadig med at nedbringe sine underskud på bundlinjen, og efter en entré på børsen til en værdisætning på 556 milliarder kroner er aktiens kurs faldet fra 41,5 dollar aktien til 30,5 - altså et tab af værdi på omkring en fjerdedel.

- Uber har været en del af mit liv dit seneste 10 år. Med årtiets udløb og med selskabet på børsen virker det som det rigtige øjeblik for mig at fokusere mine andre forretnings- og filantropiske aktiviteter, siger Travis Kalanick i Ubers meddelelse.

- Jeg er stolt af, hvad Uber har opnået, og jeg vil fortsat heppe på det i fremtiden fra sidelinjen.

/ritzau/