Udbuddet af boliger er rekordlavt i hele landet

Der kan blive lukket lidt luft ud af markedet i løbet af foråret, når boligudbuddet stiger, vurderer økonom.

Antallet af boliger, der er til salg, fortsatte med at falde i februar, og i hele landet er udvalget på boligmarkedet historisk lavt.

Det viser nye tal fra Boligsiden, der ejes af langt størstedelen af de danske ejendomsmæglere.

Der er nu 26 procent færre huse til salg end på samme tidspunkt sidste år, mens der for første gang siden 2010, hvor Boligsiden begyndte at føre statistik, er færre end 5000 ejerlejligheder til salg.

Udviklingen er paradoksal, da der egentlig sættes flere boliger til salg end normalt. Det fortæller Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Der bliver bare samtidig solgt huse i et hidtil uset tempo, og derfor bliver udbuddet ved med at falde, siger hun i en meddelelse.

Omkring 24.000 af landets cirka 1,2 millioner huse er sat til salg. Det svarer til, at 1 ud af 50 huse har et til salg-skilt i forhaven.

Det er 11. måned i træk, at boligudbuddet falder, og det er ifølge Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, helt usædvanligt.

- Det har været en voldsom udvikling, og det nye fald i boligudbuddet er blot ekstra kul til et boligmarkedet, som i forvejen buldrer derudaf, lyder det fra økonomen i en kommentar.

I hans optik er det faldende udbud og sultne købere en farlig cocktail for boligmarkedet. Han mener, det går for stærkt i øjeblikket.

- Dog er priserne ikke kommet ud af trit med virkeligheden, når vi sammenligner med andre dele af økonomien som indkomster og renter.

- Men risikoen, for at boligmarkedet bevæger sig ud af virkelighedens rammer, stiger, jo længere tid den nuværende hastighed holder ved, mener han.

Han forventer dog, at udbuddet af boliger vil stige i løbet af foråret, hvilket kan være med til at lukke lidt luft ud af markedet.

- Sker det ikke, så øges risikoen for, at priserne begynder at gå ud af takt med virkeligheden.

- Men det er altså ikke der, vi er endnu, lyder vurderingen fra Jeppe Juul Borre.

/ritzau/