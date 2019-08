Udløbne patenter giver faldende salg hos Lundbeck

Både omsætning og overskud falder hos Lundbeck, efter at epilepsimidlet Onfi er gået af patent.

Mens årene 2016 til 2018 bød på stor fremgang for medicinalselskabet Lundbeck, er billedet vendt i 2019.

Lundbeck måtte se omsætningen falde med ni procent til 8,48 milliarder kroner i første halvdel af 2019 sammenlignet med samme periode sidste år.

Tilbagegangen skyldes primært, at epilepsimidlet Onfi i slutningen af sidste år gik af patent. Det var sidste år Lundbecks bedste sælgende produkt.

Det udløbne patent betyder, at konkurrenter har kunnet sende kopimedicin på gaden til en lavere pris, hvilket har gjort et stort indhug i Lundbecks salg.

Salget af Onfi er således faldet med 64 procent i årets første halvdel til 627 millioner kroner. Et andet epilepsimiddel - Sabril - er også ramt af patentudløb.

Det lavere salg har også spist af Lundbecks overskud, der i årets første halvdel er dykket med omkring en halv milliard kroner til 1,69 milliarder kroner.

Hos Lundbeck hæfter administrerende direktør Deborah Dunsire sig ved, at salget er stigende for en række af de produkter, der fremover skal drive væksten.

Det gælder særligt antidepressiven Brintellix. Salget af midlet er vokset med 30 procent til 1,3 milliarder kroner i første halvår.

- Jeg er tilfreds med fortsat stærk vækst for vores strategiske produkter på tværs af alle regioner, siger Deborah Dunsire.

- Vi fortsætter med at investere markant bag de produkter og forventer fortsat stærk vækst i fremtiden, siger hun i en kommentar til regnskabet.

Hun nævner desuden, at Lundbeck fortsat er på jagt efter opkøb, der skal styrke selskabet.

Lundbeck har allerede for nylig købt ind. I maj købte Lundbeck amerikanske Abide Therapeutics i en handel til 1,65 milliarder kroner.

Opkøbet arbejder med at bruge enzymer til at udvikle behandling til sygdomme i centralnervesystemet.

For hele 2019 venter Lundbeck et salg på 16,3-16,7 milliarder kroner. Det vil være et fald fra 18,1 milliarder kroner i 2018.

/ritzau/