Udskudt moms luner ikke evigt

* Som led i hjælpepakkerne udløst af corona gav regeringen små og mellemstore virksomheder mulighed for at udskyde moms og skat

* Formålet var at hjælpe mange kriseramte brancher igennem den værste krise ved at give de mindre virksomheder en buffer på likviditeten.

* Ifølge Skatteministeriet betød udskydelsen af moms til det nye år for små virksomheder ekstra likviditet for 15 milliarder kroner og for de mellemstore 20 milliarder kroner. Udskudt B-skat mentes at styrke likviditeten med 5 milliarder kroner.

/ritzau/