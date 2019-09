Uenighed flækker Sydbanks bestyrelse: Formand trækker sig

Uenighed om strategi og ledelsesskik har delt Sydbanks bestyrelse. Fire ud af otte medlemmer trækker sig.

En tredjedel af bestyrelsen i Sydbank har trukket sig fra deres poster, oplyser banken tirsdag aften i en meddelelse til fondsbørsen. Blandt de medlemmer, der er udvandret, er både formand Torben Nielsen og næstformand John Lesbo.

Ifølge meddelelsen har de to sammen med to menige medlemmer af bestyrelsen været så uenige i den fremtidige strategi og governance (skik for god selskabsledelse, red.), at de har brudt med banken.

De resterende otte medlemmer i Sydbanks bestyrelse har besluttet at tage meldingen "til efterretning" og fortsætte med sine planer.

Samtidig annoncerer banken, at der brygges på nye tiltag, der vil blive præsenteret 30. oktober, når selskabet kommer med regnskab for tredje kvartal.

- Der vil i forbindelse med offentliggørelsen af bankens Q3 regnskab blive fremlagt tiltag, som vil understøtte en bedre balance mellem indtjening og omkostninger, skriver Sydbank.

Sydbanks bestyrelses tilbageværende medlemmer har konstitueret sig med Lars Mikkelgaard-Jensen som formand og som Jacob Christian Nielsen som næstformand.

