Ukrainsk eks-præsident flyttede penge gennem Danske Bank

Penge blev flyttet ud af Ukraine gennem Danske Bank til selskaber med ejere i skattely, skriver Berlingske.

I årene op til sin flugt fra Ukraine førte den nu afsatte ukrainske præsident Viktor Janukovitj 32 millioner kroner gennem konti i Danske Bank.

Det skriver Berlingske på baggrund af bogen "Beskidte milliarder", som tre af avisens journalister har udgivet.

Overførslerne stammer fra et selskab ved navn Folkbrooke. Selskabet blev i 2017 involveret i en sag mod Janukovitjs i Ukraine. Her fandt domstolen, at Folkbrook "viste sig at være en del af V.F. Janukovitjs kriminelle netværk."

Folkbrook havde i årene 2012 til 2014, hvor Janukovitj stadig var præsident i Ukraine, lavet fem overførsler til konti i Danske Banks estiske filial. Overførslerne havde en værdi af 32 millioner kroner.

De fem konti tilhørte selskaber såsom britiske Worldman Sales, Vento-Silk og danske Nansen Trade. Selskaberne har ifølge Berlingske det til fælles, at de egentlige ejere er skjult i skattely og bag stråmandsdirektører.

I Ukraine blev Viktor Janukovitj i vinteren 2013-2014 væltet af et oprør. Den prorussiske Janukovitj flygtede til Rusland i 2014.

Det blev samtidig forløberen til den konflikt, der begyndte i det østlige Ukraine, da prorussiske separatister nægtede at adlyde det nye styre og i stedet besatte dele af regionen Donbass.

Samtidig rykkede Rusland ind og overtog halvøen Krim. Det førte til sanktioner fra blandt andet EU.

/ritzau/