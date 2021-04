USA er i bedring - men centralbank fastholder rekordlav rente

Det er endnu ikke tid til at stramme på den meget lempelige pengepolitik, mener USA's centralbank.

Den amerikanske økonomi er i bedring. Men situationen taler endnu ikke for at stramme på den meget lempelige pengepolitik i USA.

Sådan lyder det fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, onsdag efter et to dage langt rentemøde.

Dermed holder centralbanken blandt andet fast i det rekordlave renteniveau, der for den toneangivende rente er på 0,0 til 0,25 procent.

Samtidig fortsætter banken sit massive støtteprogram, der skal sætte ekstra skub under den amerikanske økonomi. Støtteprogrammet går ud på at opkøbe statsobligationer for over 700 milliarder kroner om måneden.

De milliardstore opkøb af obligationer virker på økonomien ved, at de presser renterne ned. Det skal tilskynde bankerne til at låne flere penge ud, hvilket igen sikrer flere og billigere lån for virksomheder og forbrugere.

Det kan for eksempel ske ved, at Federal Reserve køber statsobligationer fra banker, der dermed får penge i hånden, som kan lånes ud.

Ifølge Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, er den meget lempelige pengepolitik i USA med til at sikre en hurtig genrejsning af økonomien oven på coronakrisen.

- Der er samtidig trådt meget kraftigt på den finanspolitiske speeder.

- Jo mere fart der kommer på amerikansk økonomi, jo mindre bliver behovet for den pengepolitiske hjælpemotor, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

Et af de finanspolitiske tiltag, der er med til at styrke den amerikanske økonomi, er præsident Joe Bidens kæmpe hjælpepakke på mere end 11.000 milliarder kroner.

Et af elementerne i hjælpepakken har været en kontant udbetaling på cirka 8700 kroner til store dele af den amerikanske befolkning. Det har været med til at sætte mere gang i forbruget og derved løfte den samlede økonomi.

Selv om opsvinget i USA er taget til i styrke, så vurderer Allan Sørensen, at det stadig er for tidligt for centralbanken at stramme pengepolitikken.

- Renteforhøjelser ligger længere ude i horisonten. Men amerikanerne kan måske begynde udfasningen af det store opkøbsprogram inden for det næste år, siger Allan Sørensen.

Med til at få USA på benene igen efter coronakrisen har været et effektivt vaccinationsprogram for den voksne befolkning.

Mere end halvdelen af alle voksne amerikanere har allerede som minimum fået én vaccinationsdosis mod coronavirus.

