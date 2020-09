USA når frem til milliardaftale om lån med syv flyselskaber

USA's finansministerium er enig med flyselskaber om milliardlån. Det vides ikke, om fyringer kan undgås.

USA's finansministerium er tirsdag lokal tid nået frem til en aftale om lån for flere milliarder med syv store amerikanske flyselskaber.

Som en del af den coronahjælpepakke, der blev vedtaget af Kongressen i marts, bliver der givet lån for i alt 25 milliarder dollar svarende til godt og vel 158 milliarder danske kroner.

I en meddelelse fra finansministeriet specificeres det ikke, om aftalerne med flyselskaberne vil være nok til at undgå store fyringsrunder hos United og American Airlines.

Også Alaska Airlines, Frontier Airlines, JetBlue, Hawaiian Airlines og SkyWest Airlines er en del af aftalen.

Siden marts har flyselskaber måttet lade deres maskiner stå på jorden for at begrænse tabene, mens coronapandemien stort set har sat en stopper for internationale rejser.

Mens USA's økonomi gradvist er genåbnet, har flyselskaberne haft svært ved at overbevise kunder om at genoptage deres indenrigsrejsevaner fra før virusset.

/ritzau/AFP