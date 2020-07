USA og Europa overhaler Asien i væksten for dollarmillionærer

Sidste år blev 1,6 millioner personer nyslåede dollarmillionærer. I år kan antallet falde på grund af corona.

Sidste år var der flere amerikanere og europæere, der blev dollarmillionærer, end det var tilfældet for asiater.

Det er første gang siden 2012, at USA og Europa overhaler Asien på det punkt. Det fremgår af en rapport fra it-konsulentvirksomheden Capgemini.

I USA steg andelen af personer, der havde en likvid formue på over en million dollar (små syv millioner kroner), med 11 procent.

I Europa steg andelen med 8,8 procent, mens væksten i Asien var på 7,9 procent.

Samlet voksede andelen af dollarmillionærer med 1,6 millioner personer - eller 8,8 procent - til 19,6 millioner personer på verdensplan.

Det fulgte efter en tilbagegang på tre procent året før.

- Nedgangen vi så i 2018, og som skyldtes et stort aktiefald sidst på året, er altså nu mere end genvundet, siger Claus Rydkjær, administrerende direktør i Capgemini Danmark, i en pressemeddelelse.

På grund af coronakrisen er der dog risiko for, at færre kommer til at kunne glæde sig over titlen som nyslået dollarmillionær i år.

For i år har Den Internationale Valutafond, IMF, spået den største nedtur for verdensøkonomien siden 1930'erne.

Desuden viser rapporten fra Capgemini, at der fra årsskiftet og til slutningen af april ventes et fald på seks til otte procent i den globale velstand. Det er set i forhold til niveauet i december sidste år.

Rapporten indeholder også mere opløftende forudsigelser.

Blandt andet har de mange dollarmillionærer en forventning om at investere mere inden for miljø, klima og sociale forhold.

- Vores seneste rapport peger på et miks af grunde til, at de rigeste har stigende interesse for bæredygtige investeringer.

- Det handler blandt andet om højere, forventet afkast i fremtiden. Men også om, at bæredygtige investeringer opfattes som mindre spekulative.

- Og så fremhæver 26 procent af dollarmillionærerne, at bæredygtige investeringer også er en måde at give noget tilbage til samfundet på, siger Claus Rydkjær.

Rapporten fra Capgemini dækker 71 lande og mere end 98 procent af det globale bruttonationalprodukt (bnp).

Danmark er ikke dækket i den seneste rapport.

