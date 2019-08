USA og Kinas handelsstrid bider i A.P. Møller - Mærsk

At USA og Kina ligger i en ulmende handelskrig, mærker containergiganten A.P. Møller - Mærsk.

USA's præsident, Donald Trump, har i årevis været voldsomt sur på Kinas handelspraksisser.

Derfor har USA indført toldbarriere, som Kina har svaret igen på. Det slår skår i handlen mellem verdens største og andenstørste økonomi. Og det giver bølgegang for verdens største containerrederi, A.P. Møller - Mærsk.

Det viser regnskabet for første halvår for A.P. Møller - Mærsk, der er offentliggjort torsdag morgen.

- De tidligere handelsrestriktioner, der blev indført i 2018 og hovedsageligt blev udført af USA og Kina, har reduceret handlen mellem de to lande og givet lidt ændringer i handelsstrukturerne.

- Indtil nu har importører fra USA skiftet deres import fra Kina til andre lande som Vietnam, Korea, Thailand, Indien og Mexico, skriver A.P. Møller - Mærsk og fortsætter:

- Effekten af de nyeste tariffer forventes at blive signifikant for samhandlen mellem Kina og USA og kan isoleret fjerne op mod 0,5 procent af den samlede efterspørgsel efter containerfragt i 2019.

Konflikten mellem de to lande er dog eskalerende. Donald Trump har varslet, at der vil komme nye tariffer på varer fra Kina til en værdi på 300 milliarder dollar årligt til september.

Det vil gøre livet endnu sværere for A.P. Møller - Mærsk.

- Hvis de bliver implementeret senere i år, kan det reducere den samlede efterspørgsel efter containerfragt med en procent i 2020, skriver A.P. Møller - Mærsk, der samtidigt noterer sig, at konflikten spreder sig:

- Mens Kina flere gange har svaret igen over for USA, har Indien for nylig besluttet af indføre tariffer på import fra USA.

For nuværende betyder handelskrigen, at importen fra Asien til USA faldt med 0,6 procent i andet kvartal. Samtidigt steg eksporten fra Europa til Asien.

/ritzau/