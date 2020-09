USA's budgetunderskud kan blive største siden Anden Verdenskrig

I 2021 kan statsgælden i USA overstige størrelsen på landets økonomi. Coronakrisen kan tydeligt ses i tallene.

Underskuddet på den føderale regerings budget i USA vil i år ramme 16 procent af bnp - det største siden slutningen af Anden Verdenskrig i 1945.

Det oplyser Kongressens budgetkontor ifølge nyhedsbureauet dpa.

Samtidig står den samlede statsgæld i 2021 til at overstige hele landets bnp, som er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi.

Til sammenligning var statsgælden på 79 procent af den samlede økonomi i slutningen af 2019.

Ser man helt tilbage til 2007, det sidste år inden finanskrisen for alvor fik fat, var gælden kun på 35 procent af bnp ifølge dpa.

I absolutte tal svarer USA's forventede 2020-underskud til 3300 milliarder dollar - cirka 20.700 milliarder kroner.

Det skyldes især coronakrisen, som har medført omfattende lukninger af samfundsøkonomien, hvilket har ramt USA's økonomi hårdt.

Samtidig har regeringen med enorme hjælpepakker forsøgt at holde hånden under økonomien.

- Denne rapport viser, at vores uholdbare finansielle udfordringer hurtigt er blevet større, mens vores nationale gæld vil overstige hele vores økonomi næste år, siger Michael Peterson, direktør for Peter G. Peterson Foundation, til Reuters.

Organisationen arbejder for at skabe opmærksomhed om problemstillingen.

Kongressens budgetkontor advarer om, at en række offentlige programmer som Medicare, militærpensioner og Social Security, der blandt andet inkluderer en slags folkepension, kan være tømt for midler inden for ti år, medmindre Kongressen gør noget. Det skriver Reuters.

- Underskuddene hos fondene er større end tidligere forudset delvist på grund af den økonomiske uro, der er opstået under pandemien, oplyser budgetkontoret.

Også flere modtagere af de offentlige forsikringer og støtteordninger bidrager til problemet.

Prognosen fra Kongressens budgetkontor tager ikke højde for endnu en hjælpepakke i USA, som kan overstige 1000 milliarder dollar og dermed skubbe yderligere til udviklingen.

