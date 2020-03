USA's centralbank sender hjælpepakke til coronaklemt økonomi

Den amerikanske centralbank sender det største rentehug siden 1984 for at dæmpe konsekvenserne af coronavirus.

Den amerikanske centralbank sænker for anden gang på 12 dage renten og præsenterer samtidig flere tiltag, der skal dæmpe de økonomiske konsekvenser af coronavirusset.

Det oplyser USA's centralbank, Federal Reserve, i en meddelelse søndag aften dansk tid.

- Effekterne af coronavirusset vil påvirke den økonomiske aktivitet på den korte bane og udgør en risici i forhold til de økonomiske udsigter, skriver centralbanken om beslutningen.

Renten er blevet sænket med én procent, og renten er nu på 0,00-0,25 procent.

Den lavere rente skal gøre tilskynde bankerne til at låne flere penge ud til virksomheder og forbrugere.

Samtidig kan det tilskynde til at investere og købe nye ting i stedet for at spare op.

Ud over at sænke renten har USA's centralbank flere andre tiltag i posen, som også skal være med til at dæmpe de økonomiske slag fra coronavirusset.

Banken vil igen begynde at købe obligationer for at holde hånden under økonomien.

Det er et værktøj, som blev brugt i årene efter finanskrisen, men som løbende blev udfaset, i takt med at bedre tider vendte tilbage.

Centralbanken varsler, at den vil købe obligationer for op mod 700 milliarder dollar i denne omgang.

Derudover er banken sammen med fem andre centralbanker blevet enige om et tiltag, der giver banker mulighed for optage lån i dollar til en lavere rente end ellers.

Tiltagene har som formål at stabilisere finansmarkederne og sende flere penge ud til bankerne, som så kan låne dem til virksomheder og forbrugere.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, roser centralbankens tiltag. Han har ellers ofte været en hård kritik af bankens beslutninger.

- Jeg vil gerne sige tillykke til Federal Reserve. Det, der er sket for Federal Reserve, er fantastisk. Jeg kan sige jer, at jeg er meget glad.

- Jeg forventede det ikke. Og jeg kan gode lide at blive overrasket, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hos Danske Bank kalder senioranalytiker Mikael Olai Milhøj centralbankens tiltag for gode.

- Med den amerikanske centralbanks nye tiltag og forhåbentlig endnu mere hjælp fra politikerne står amerikansk økonomi bedre rustet til både at komme igennem både de kortsigtede udfordringer, men også til at komme på fode igen, når usikkerheden fra coronavirussen forhåbentlig snart aftager igen, skriver han i en kommentar.

/ritzau/