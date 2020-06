USA's centralbank varsler fortsat hjælp til kriseramt økonomi

Den amerikanske centralbank forsøger fortsat at give økonomien et skud vitaminer ved at holde renten lav.

Den amerikanske centralbank tegner et dystert billede af økonomien i den kommende tid.

Ledigheden vil fortsat være høj i de kommende år, lyder det fra banken. I USA vil ledigheden stige til 9,3 procent.

Centralbanken - eller Fed, som er en forkortelse for Federal Reserve - har onsdag aften efter sit todages rentemøde valgt at fastholde renten uændret.

- Den amerikanske centralbank gør, hvad den kan, for at sikre mere vækst og beskæftigelse i USA. Det er helt naturligt at fortsætte den lempelige pengepolitik, da amerikansk økonomi er ramt af den største krise siden Den Store Depression i 1930’erne, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Renten er banket ned til nul, og sammen med store opkøbsprogrammer forsøger den amerikanske centralbank fortsat at give økonomien et skud vitaminer, siger han.

Det var på forhånd ventet, at Fed fortsat ville holde renten i intervallet mellem 0,0 og 0,25 procent.

Der er ikke nogen forventninger om rentestigninger de kommende par år, påpeger Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker i Danske Bank.

- Den amerikanske centralbank vil være sikker på, at en økonomisk genopretning er robust, før den begynder at tænke over, om man skal stramme pengepolitikken igen, skriver han i en kommentar.

/ritzau/