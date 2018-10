USA's justitsministerium undersøger Danske Banks hvidvasksag

Sagen om hvidvask for milliarder af kroner i Danske Banks estiske filial bliver undersøgt i USA.

Danske Bank er blevet kontaktet af det amerikanske justitsministerium, der undersøger sagen om hvidvask i Estland.

Ministeriet forsøger blandt andet at belyse, om der er foregået noget strafbart. Det oplyser banken i en meddelelse.

- Vi samarbejder med de myndighedsundersøgelser, der er i gang som følge af sagen.

- Det er imidlertid for tidligt at sige noget nærmere om, hvad udfaldet af disse undersøgelser vil være, siger Jesper Nielsen, der er midlertidig direktør for Danske Bank, i en meddelelse.

Der er ikke sat en tidsramme for, hvornår undersøgelsen er afsluttet.

Ud over USA er også myndigheder i Danmark og Estland i gang med at undersøge Danske Banks rolle i sagen.

Flere analytikere har påpeget, at risikoen for en stor bøde til Danske Bank især afhænger af, om de amerikanske myndigheder udskriver én.

Nu hvor USA's justitsministerium har banken på radaren, er sandsynligheden for en bøde steget.

Det vurderer aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

- Det er de amerikanske myndigheder, som historisk set har udskrevet store bøder i den slags sager, så sandsynligheden for en bøde er helt klart steget, siger han.

Sidste år fik Deutsche Bank en bøde på fire milliarder kroner som følge af hvidvask for 64 milliarder for særligt russere i perioden 2012-2015.

Sagen om hvidvask i Danske Bank gælder perioden 2007-2015, hvor udenlandske kunder i den estiske filial brugte banken til lyssky aktiviteter.

Danske Bank nåede i sin egen undersøgelse frem til, at kunderne har overført 1500 milliarder kroner fra filialen.

Banken har ikke præcist kunnet fortælle, hvor mange penge der er mistænkelige, men der er formentlig tale om en stor del.

Danske Bank har erkendt, at den var for længe om at stoppe for kundernes overførsler.

Administrerende direktør Thomas Borgen stoppede i mandags som en konsekvens af sagen.

/ritzau/