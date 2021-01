USA's økonomi led sidste år største tilbageslag siden 1946

USA's økonomi skrumpede med 3,5 procent i 2020. Det er bedre, end det tidligere var frygtet.

Den amerikanske økonomi skrumpede 3,5 procent i 2020 i forhold til året før.

Det viser en opgørelse fra den amerikanske regering. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En lille fremgang i økonomien i de sidste tre måneder af 2020 har ikke været nok til at opveje et skidt år for verdens største økonomi, som led et hårdt tilbageslag i første halvdel af 2020.

- Coronakrisen har sat sine tydelige spor i amerikansk økonomi, som i 2020 endte med den laveste vækst i 74 år.

- Det er den største tilbagegang i amerikansk økonomi siden 1946, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar til tallene.

Selv om der er tale om et markant fald, er det ikke gået så galt, som mange økonomer og eksperter forventede i starten af coronaudbruddet.

Blandt andet forventede Den Internationale Valutafond (IMF) i april, at USA's økonomi ville skrumpe omkring seks procent i år.

Seneste ledighedstal for USA viser samtidig, at antallet af personer, der søgte arbejdsløshedsunderstøttelse i sidste uge, fortsat ligger på et højt niveau.

Således har 847.000 meldt sig som ledige i løbet af den seneste uge.

Samlet er der forsvundet omkring ti millioner job i USA, siden coronavirusset brød ud sidste år.

Hos Danske Bank vurderer senioranalytiker Mikael Olai Milhøj, at USA's økonomi vil få et stort comeback i 2020, i takt med at befolkningen bliver vaccineret, og samfundet kan genåbne.

- Den meget lempelige økonomiske politik gennemført af både politikerne og centralbanken er med til at holde hånden under økonomien, mens covid-19-pandemien stadig er her.

- Hjælpepakkerne og den lempelige pengepolitik er med til at holde hånden under virksomhederne og folks indkomster. Der er altså mange penge derude, der venter på at blive brugt, når det er muligt, siger han i en skriftlig kommentar.

USA har været hårdt ramt under den globale coronapandemi, hvor over 400.000 har mistet livet med virusset.

