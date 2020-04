USA's største banker hensætter 130 milliarder til coronatab

De fem største banker i USA har gjort klar til en byge af nedskrivninger fra kunder ramt af coronavirusset.

De fem største banker i USA har hensat store milliardbeløb til forventede tab på udbruddet af coronavirus.

Bank of America har hensat 3,6 milliarder dollar i forbindelse med sit regnskab for første kvartal.

Hos Citigroup er beløbet 4,8 milliarder dollar, mens Goldman Sachs har hensat omkring 900 millioner dollar.

Det oplyser bankerne i forbindelse med deres regnskaber for første kvartal, der er offentliggjort onsdag.

Dermed følger bankerne i slipstrømmen på konkurrenterne Wells Fargo og JPMorgan. De to banker hensatte ligeledes store beløb tirsdag.

Hos JPMorgan var hensættelsen på 6,8 milliarder dollar. Det er blandt andet til forventede tab på lån til forbrugere, men også inden for olie-, ejendoms- og detailsektoren.

Det amerikanske samfund er i øjeblikket lukket delvist ned for at begrænse smitten, og det går blandt andet ud over butikker, hoteller og restauranter.

I næste led bliver bankerne også berørt. Det kan enten være af konkurser, eller fordi kunderne ikke er i stand til at betale hele deres gæld tilbage.

Men samtidig er der hensat store beløb til almindelige amerikanere, der har mistet eller mister deres job og derfor ikke kan betale af på deres lån til bilen eller smartphones.

Samlet er de fem bankers hensættelser på den gode side af 130 milliarder danske kroner.

De store hensættelser betyder for alle banker store fald i resultatet for første kvartal, men alle fem har dog lige præcis formået at få overskud.

Wells Fargos overskud endte på beskedne 42 millioner dollar, hvilket er et fald på 99 procent fra 5,5 milliarder dollar i samme periode sidste år.

Hos JPMorgan blev overskuddet barberet med omkring to tredjedele til 2,9 milliarder dollar.

Citigroups overskud er halveret til 2,5 milliarder dollar. Det samme gør sig gældende hos Goldman Sachs, som også har fået halveret overskuddet til 1,2 milliarder dollar.

Hos Bank of America er overskuddet faldet med over 40 procent til fire milliarder dollar.

