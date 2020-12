Uventet stort antal melder sig ledige i USA

Høje ledighedstal understreger, at USA har lang vej til genopretning under coronakrisen. 885.000 nye ledige.

885.000 amerikanere meldte sig i sidste uge ledige. Det var et tal, der var højere end forventet, skriver finansmediet Bloomberg.

Økonomer havde forventet, at antallet af nye ledige ville have været på 818.000.

Det førte straks til et pres mod dollaren, der faldt til det laveste niveau i to et halvt år.

De høje ledighedstal afspejler, at USA er langt fra at sikre den økonomiske genopretning efter et år, hvor coronapandemien har hærget.

De mørke tal kommer, netop som ledere i Kongressen forsøger at blive enige om en hjælpepakke på 900 milliarder dollar til virksomheder og arbejdsføre, som er blevet ramt hårdt af coronakrisen.

