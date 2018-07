Våbenhvile i handelskrig sender Mærsk-aktie til vejrs

Rederiet er afhængig af gode handelsforhold. B-aktien steg klokken 10 med fem procent.

Der kom onsdag formildende ord om fremtidens handel mellem USA og EU fra et topmøde i Det Hvide Hus, og det ses torsdag i aktiekursen hos rederiet A.P. Møller-Mærsk.

Ved 10-tiden steg B-aktien i rederiet med 5 procent til 9000 kroner, hvilket er det højeste niveau i en måned ifølge Ritzau Finans.

- Det er på grund af den gode tone mellem Trump og Juncker. De holder lidt våbenhvile nu i handelskrigen og kommer med nye initiativer, vurderer aktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank over for Ritzau Finans.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, mødtes onsdag med formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, i Det Hvide Hus.

Her blev de enige om rammerne for en fremtidig handelsaftale mellem USA og EU. Det var ifølge blandt andre Dansk Industri mere, end man kunne håbe på inden mødet. Det har dog været småt med konkrete detaljer.

Det er vigtigt for Mærsk med gode handelsvilkår, da det er medvirkende til, at rederiet kan få fyldt sine containerskibe op. Det får derfor aktien til at reagere, når mødet giver lysere handelsudsigter end ventet.

- Så når tågen letter lidt, og vi kan se lidt lys for enden af tunnelen, så skal aktien stige, siger Munk til Ritzau Finans.

På grund af handelskonflikter mellem USA og EU er aktien ifølge Ritzau Finans faldet i de seneste måneder.

Stridigheder mellem USA og Kina har dog også haft betydning, og den konflikt har mødet mellem Trump og Juncker ikke afblæst.

Det ventes at få betydning for halvårsregnskabet for Mærsk, og derfor risikerer aktien at fortsætte sine udsving, vurderer aktierådgiveren.

Mærsk-aktiens stigning er nok til en placering øverst på skamlen i det ledende danske indeks, C25. Det stiger torsdag klokken 10.45 med 1,1 procent.

