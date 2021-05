Vacciner booster antallet af bookinger på Airbnb markant

Bookingportal melder om øget omsætning og flere bookinger, i takt med at verden slipper ud af pandemiens greb.

Bookingplatformen Airbnb slog analytikernes forventninger til både omsætning og antallet af reservationer i første kvartal.

Det viser selskabets regnskab for perioden januar til marts.

Det totale antal reservationer steg således med 52 procent i forhold til samme periode sidste år til 10,29 milliarder dollar svarende til godt 63 milliarder kroner.

Analytikere havde forventet reservationer for 6,93 milliarder dollar - altså næsten 3,5 milliarder mindre.

I samme periode steg Airbnb's omsætning med 5,4 procent til 887 millioner dollar. Det svarer til cirka 5,5 milliarder kroner og er også bedre end analytikernes forventninger, der lød på 714 millioner dollar.

Den bedre end forventede udvikling skyldes især, at løsnede restriktioner og udrulningen af vacciner verden over har fået flere til at booke boliger på platformen.

Det oplyser selskabet, der forventer endnu mere fremgang, i takt med at flere lande langsomt lægger pandemien bag sig.

- Verden kommer aldrig til at se ud, som den var, og det betyder, at rejsetrafikken aldrig rigtig kommer til at blive, som den var.

- Men rejser er på vej tilbage. Og selv om forholdene endnu ikke er normale, så forbedrer de sig, og vi forventer et rejsecomeback, der er ulig noget, vi har set før, lyder det i en meddelelse.

/ritzau/Reuters