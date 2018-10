Vandskade og it-kvaler koster dyrt for Arnold Busck

Danmarks største boghandlerkæde, Arnold Busck, måtte notere sig et underskud i regnskabsåret.

Ikke bare er det generelle marked for bøger under pres, Danmarks største kæde af boghandlere, Arnold Busck, var også oversvømmet af problemer i det seneste regnskabsår.

Det betød et underskud og store træk på kontantbeholdningen i et regnskab for året 2017/18, der beskrives som "meget utilfredsstillende". Regnskabsåret sluttede med april.

- Faldet i omsætning skyldes - ud over salget af selskabets forlagsaktiviteter i sammenligningsåret - at Arnold Busck har været påvirket af, at en vandskade i en af kædens største butikker afstedkom et stort omsætningstab i perioden for genopbygning af butikken, skriver Arnold Busck i sit regnskab.

Omsætningen i Arnold Buscks 31 butikker faldt til 329,2 millioner kroner fra 346,2 millioner kroner året før. Siden 2013/14 er omsætningen faldet fra 377 millioner kroner.

Det er dog første gang i fem år, at Arnold Busck også giver underskud. Det lød på 2,1 millioner kroner.

- Selskabet har været voldsomt belastet af en it-implementeringsproces. Det har kostet mange ressourcer at få klargjort boghandlerkæden til den udrulning, der fandt sted i foråret 2018, frem for at have fokus på kunderne, står der yderligere i regnskabet om kædens kvaler.

Det mange problemer har kostet dyrt for Arnold Buscks likvider - de rede penge, der er i et firma. Indholdet af pengekassen er faldet til 1,8 millioner kroner fra 4,2 millioner kroner.

Samtidig har selskabet måttet gå til banken, hvor gælden er øget fra 3,2 til 10,0 millioner kroner.

Mens Arnold Buscks ledelse varsler, at der stadig er rigeligt at rive i, når det kommer til it, så ser det lysere ud i fremtiden.

- Vi ser nu fremad og glæder os over, at vi kan se lyset i horisonten. Jeg er selvfølgelig meget ærgerlig over vores resultat, men jeg er imponeret over og stolt af, at vores medarbejdere har stået det enorme pres igennem.

- Nu skal vi op på hesten igen, og det er jo højsæson for udgivelse af nye bøger, nye brætspil og mange andre spændende produkter, og så er vores boghandlere i topform, skriver administrerende direktør Helle Busck Fensvig i en pressemeddelelse.

