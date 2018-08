Varmt sommervejr giver gyldne tider for Legoland-ejer

Merlin Entertainments Group, der ejer Legoland, omsatte i årets første halvår for 694 millioner euro.

Det varme vejr har betydet masser af gæster i de nordeuropæiske Legoland-forlystelsesparker i årets første seks måneder.

30 millioner gæster lagde således vejen forbi en af parkerne, som Merlin Entertainments Group, der ejer de otte Legoland-parker, driver.

Administrerende direktør Nick Varney er ikke sen til at give vejret en del af æren.

- Forretningen har uden tvivl draget nytte af det varme vejr i Nordeuropa, skriver han i en kommentar til regnskabet, der er fremlagt torsdag morgen.

- På grund af den naturlige balance i vores portefølje har vi omvendt haft en negativ effekt på vores indendørs forlystelsessteder.

Omsætningen voksede i perioden til 694 millioner euro, svarende til 5,2 milliarder kroner.

Det er en stigning på 4,5 procent fra året før i faste valutakurser. For selskabets otte Legoland-parker voksede omsætningen med 7,8 procent.

Selskabet, der er verdens næststørste operatør af forlystelsesparker, måtte dog se indtjeningen af driften falde.

Den nåede i årets første seks måneder 63 millioner euro, svarende til 469,4 millioner kroner.

Merlin peger på, at det skyldes "ugunstige svingninger i udenlandsk valuta, overvejende svækkelsen af dollar".

- Indtil videre har vi præsteret på linje med vores forventninger, og nu går vi ind i vores "peak"-sæson, hvor vi generer det meste af vores årlige profit, skriver Varney.

Lego-familien Kirk Kristiansen ejer ifølge Jyllands-Posten Finans lige under 30 procent af Merlin.

Familien får - ud over udbytte - royalties af indtægterne for at bruge varemærket Lego og Legoland samt salget af Lego-produkter i parkerne.

/ritzau/