Venstre: Landbrugets jordskat er urimelig

Tørkeramte og pressede danske landmænd vil gerne sløjfe jordskatten efter sommerens varme vejr.

Den varme sommer har sat så dybe spor hos de danske landmænd, at det også har samfundsmæssig betydning. Sådan lyder det fra Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen.

Han reagerer, efter at Landbrug Fødevarer fredag lancerer en række tiltag, der skal hjælpe de pressede landmænd og fremtidssikre erhvervet.

Øverst på listen står et ønske om at få annulleret jordskatten.

- Jordskatten er ikke en skat. Det er en særbyrde, som faktisk kun Danmark har. Der er kun et enkelt andet land i Europa mig bekendt, der har det.

- Det svarer til, at håndværkere bliver forhåndsbeskattet på deres værktøj, inden man starter dagens arbejde. Det har ikke nogen rimelighed, siger Bonnesen.

Samlet er det fine forslag, som landbruget kommer med, vurderer ordføreren, der dog påpeger, at han ikke kan lovet noget.

- Vi skal sikre, at vi har et godt landbrug i fremtiden. Det er med til at sikre flere hundrede tusinde arbejdspladser og sikre valutaindtægter i Danmark.

- Efter tørken har fået så stort et omfang, at det også får en samfundsmæssig betydning, er det også vigtigt, at vi ser på konkurrencevilkårene, siger han.

Landbruget står til at tabe 6,4 milliarder kroner på grund af tørken, anslår Landbrug Fødevarer og har derfor brug for en såkaldt tørkepakke.

Det handler om konkurrence, og det er vigtigt at reagere, hvis Danmark fortsat skal konkurrere med landmænd i Tyskland, Holland, Polen og Frankrig.

- De andre lande ser på, hvordan de kan hjælpe deres landmænd, påpeger ordføreren.

Han fortæller, at Skatteministeriet allerede har overvejet at udskyde betalingen af jordskatten midlertidigt.

- Det vil måske hjælpe lidt på stabiliteten, så man kan bevare lidt plads på kassekreditten, siger Erling Bonnesen.

På længere sigt kan man analysere, hvordan det vil se ud at annullere den fuldstændigt, lyder meldingen.

Ifølge Landbrug Fødevarer vil en afskaffelse af jordskatten spare landmændene for 400 millioner kroner om året.

