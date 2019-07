Verdens største kapitalforvalter fortsætter sin svulmen

151 milliarder dollar fløj ind under kapitalforvalteren Blackrocks vinger i andet kvartal.

Verdens største kapitalforvalter, Blackrock, fortsatte med at få flere penge mellem hænderne i andet kvartal - de tre måneder, der sluttede med juni.

Men selv om kapitalforvalteren nu har, hvad der svarer til seks gange alle danskeres samlede formue, under forvaltning, var halvåret ikke uden udfordringer.

- Mens den organiske vækst i gebyrerne steg med tre procent og tilbagegang år til år reflekterer modvind på markederne, beviser resultaterne i andet kvartal Blackrocks evne til at bringe hele firmaet sammen for at møde kundernes behov i ethvert markedsmiljø, skriver administrerende direktør Laurence D. Fink i regnskabet.

Kunderne sender stadigt flere penge under forvaltning hos Blackrock, men Blackrocks egne resultater - hvad forvalteren tager for sine services - er blevet værre.

Omsætningen lød i andet kvartal på 3,5 milliarder dollar, mens overskuddet fra kunderne lød på en milliard dollar. Begge en smule lavere end i samme periode 2018.

Faldet i omsætningen skyldes ifølge regnskabet lavere indtægter fra udlån at værdipapirer og lavere bonusser for udviklingen i kundernes porteføljer.

Overskuddet var samtidigt en smule lavere end forventet i markedet ifølge Ritzau Finans.

På positivsiden steg mængden af penge, som Blackrock har under forvaltning, med 151 milliarder dollar i kvartalet. I år alene er forvalterens bøger bugnet med 216 milliarder dollar.

Hovedparten af den kommer fra Nord- og Sydamerika, mens andenstørste bidragyder er Europa.

Dermed har Blackrock nu 6842 milliarder dollar - 45.551 milliarder kroner - under forvaltning.

- Blackrock fortsætter med at være disciplinerede i sin tilgang til investering og i udviklingen af vores platform, skriver administrerende direktør Laurence D. Fink.

