Verdo Varme skal betale 149 millioner tilbage til kunder

Varmekunder i Herning og Randers skal have penge tilbage, afgør Forsyningstilsynet.

Varmevirksomheden Verdo Varme, der leverer varme til kunder i Randers og Herning, skal betale 149 millioner kroner tilbage til forbrugerne.

Det har Forsyningstilsynet afgjort, oplyser tilsynet tirsdag.

Pengene er blevet opkrævet fra 2006 til 2017. I den periode har Verdo Varme overvurderet den indskudskapital, som det må opkræve forrentning af.

Forsyningsvirksomheder må opkræve deres kunder en forrentning af den kapital, som ejerne har skudt i virksomheden. Men de skal have tilladelse fra Forsyningstilsynet.

Da der er tale om en forretning, afgøres beløbets størrelse af, hvor meget der er skudt i virksomheden. Her har Verdo Varme indkrævet en forrentning svarende til en indskudskapital på 567 millioner kroner.

Forsyningstilsynets afgørelse indebærer dog, at Verdo Varmes indskudskapital korrigeres ned til 294 millioner kroner.

Det betyder, at Verdo Varme har opkrævet forrentning for 266 millioner kroner. Men den havde kun tilsynets velsignelse til at opkræve 118 millioner kroner. Det er den difference, som nu skal tilbage i forbrugernes lommer.

I forbindelse med afgørelsen beklager direktør for Forsyningstilsynet Carsten Smidt, at sagen først afgøres nu.

Han forklarer, at det har trukket ud med at nå en afgørelse, fordi der er uklarhed om regelgrundlaget, og at det har taget lang tid at få al den dokumentation fra Verdo Varme, som tilsynet har haft brug for.

/ritzau/