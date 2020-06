Vestager åbner sag over bekymring for pris på små varevogne

Fiat Chrysler og Peugeot er i forvejen dominerende på varevognsmarkedet. Derfor bekymrer stor fusion.

EU-Kommissionen mistænker, at en stor fusion mellem Fiat Chrysler og Peugeot kan skade konkurrencen på markedet for små varevogne.

De to selskaber meddelte i slutningen af 2019, at de havde indgået en aftale om at fusionere. Det er ikke sket endnu.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, peger på, at de to fabrikanter i forvejen er dominerende på markedet i EU-landene.

Fusionen vil pille en vigtig konkurrent ud af ligningen.

- Vi vil undersøge nøje, om den foreslåede sammenlægning kan påvirke konkurrence negativt på dette marked. Vi vil sikre en sund konkurrence for alle de personer og virksomheder, som er afhængige af varevogne til deres aktiviteter, siger Vestager.

Undersøgelsen gælder markedet for varevogne på under 3,5 ton. Problemet kan gælde 14 EU-lande og Storbritannien.

De to virksomheder gav EU-Kommissionen officiel besked 8. maj i år.

Fra den dato har EU-Kommissionen 25 dage til at beslutte, om fusionen skal godkendes, eller om der skal åbnes en undersøgelse.

Danmark er ikke blandt de lande, der bekymrer EU-Kommissionen.

EU-Kommissionen har 90 dage til at undersøge sagen til bunds. Derefter skal den komme med en afgørelse.

/ritzau/