Vestager anker tabt milliardsag om Apples skattebetaling

EU-Kommissionen mener, at EU-Domstolen har begået en række fejl i skattesag om Apple i Irland.

Der skal skrives endnu et kapitel i den store skattesag mellem EU og Apple.

EU-Kommissionen har besluttet at anke en afgørelse fra EU-Domstolen, der i juli underkendte et krav om, at Apple skulle betale 100 milliarder kroner i skat til Irland.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Kommissionen begrunder blandt andet anken med, at EU-Domstolen har begået en række retlige fejl i afgørelsen. Sagen skal nu behandles ved den øverste instans ved EU-Domstolen.

EU-Domstolen underkendte i juli en afgørelse fra EU-Kommissionen og konkurrencekommissær Margrethe Vestager fra 2016, der lød på, at Irland skulle opkræve 100 milliarder kroner fra Apple.

EU-Domstolen vurderede ikke, at der var tale om ulovlig irsk statsstøtte, som var EU-Kommissionens argument.

Sagen handler om en skatteaftale, som Apple indgik med Irland.

Den betød, at Apples skatteprocent ifølge EU-Kommissionen faldt fra 1 procent i 2003 til omkring 0,005 procent i 2014.

Apple har bogført sine milliardindtægter i EU via to underselskaber i sit europæiske hovedkvarter i Irland.

Margrethe Vestager har som et eksempel fremhævet, at Apples underselskaber i 2011 tjente 16 milliarder euro i EU. Men aftalen med Irland betød, at Apple kun blev beskattet af 50 millioner euro.

Irland har hele tiden fastholdt, at der ikke er givet særbehandling til Apple, og at der er blevet opkrævet den korrekte skat.

