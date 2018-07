Vestager meldes på vej med rekordstor bøde til Google

Ny EU-bøde til Google ventes ifølge Bloomberg at blive omkring 4,3 milliarder euro for misbrug af dominans.

Google er på vej til at blive ramt af den hidtil største bøde, som EU nogensinde har uddelt til et selskab for misbrug af en dominerende position.

Bøden for misbrug af dominans med det mobile styresystem Android ventes ifølge Bloomberg at blive omkring 4,3 milliarder euro.

Det svarer til omkring 32 milliarder kroner.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, ventes at offentliggøre rekordbøden på en pressekonference onsdag klokken 13 i Bruxelles.

Vestager har anklaget Google for at tvinge producenter af mobiltelefoner til at installere Googles egne apps på forhånd, hvis de vil bruge Android som styresystem

Det drejer sig især om Googles søgeapp og browseren Chrome.

/ritzau/