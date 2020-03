Vestager på trapperne med plan for nødhjælp til virksomheder

EU-medlemslande skal kunne give direkte støtte eller skattefordele for op til 500.000 euro ifølge ny ordning.

Margrethe Vestager, ledende næstformand i EU-Kommissionen, sendte mandag aften et forslag til en midlertidig ordning for statsstøtte til EU's medlemslande.

Det skriver hun i en skriftlig kommentar.

Det er tiltag, der skal hjælpe virksomheder, som er ramt af de omfattende restriktioner indført af EU-lande for at bremse et udbrud af coronavirus.

- Vores mål er at have den midlertidige ramme klar i løbet af de næste få dage, siger Vestager.

Den vil give medlemslande mulighed for at etablere ordninger for direkte støtte eller skattefordele til virksomheder for op til 500.000 euro. Der er også en række andre tiltag.

/ritzau/