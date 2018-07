Vestager udskriver bøder for handel med køkkengrej og hi-fi

Køkkenudstyr, hårtørrere og computere har kostet EU-borgere for dyrt, slår EU's konkurrencekommissær fast.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, udsteder tirsdag bøder i fire sager om nethandel, hvor virksomheder ulovligt har fastsat handelspriser.

Bøderne er udstedt til fire producenter af forskelligt elektronisk udstyr: Asus, Denon Marantz, Philips og Pioneer.

Bøderne har en samlet størrelse på 111 millioner euro. De er blevet nedsat i alle sager, da de fire virksomheder har samarbejdet med EU-Kommissionen.

- Som resultat af disse fire virksomheders handlinger har millioner af europæiske forbrugere betalt højere priser for køkkenudstyr, hårtørrere, bærbare computere, høretelefoner og mange andre produkter. Det er i strid med EU's konkurrenceregler, siger Margrethe Vestager.

Kommissæren fremhæver, at markedet for nethandel vokser hastigt. Markedet har en værdi af 500 milliarder euro årligt, og over halvdelen af EU-borgerne benytter nettet som indkøbscenter.

De fire selskaber har anvendt et system med "faste priser eller minimumpriser" i salg på nettet. Producenterne har forhindret nethandlere i selv at fastsætte en pris på varen.

For Asus, som producerer computere og andet it-udstyr, udspringer sagen af, at det taiwanske selskab greb ind over for nethandlere i Frankrig og Tyskland, hvis de solgte varer til under virksomhedens ønskede salgspris.

På lignende vis fastholdt japanske Denon Marantz priser i salg i Tyskland og Holland i perioden 2011 til 2015.

Hollandske Philips holdt i perioden 2011-2013 ifølge EU-Kommissionen prisen oppe på blandt andet køkkengrej, kaffemaskiner og støvsugere, der blev solgt i Frankrig.

Pioneer, der producerer musikanlæg og højttalere, bremsede i en periode nethandel med virksomhedens varer på tværs af grænser.

Formålet var, at den japanske virksomhed dermed kunne sælge til forskellige priser i EU-landene.

De fire virksomheder har fået en bødereduktion på enten 40 eller 50 procent.

/ritzau/