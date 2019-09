Vestas fyrer 600 ansatte i Danmark og Tyskland

90 ansatte på Vestas' fabrik i Lem mister jobbet. 500 ansatte i Tyskland står også foran fyreseddel.

Vindmølleproducenten Vestas fyrer 590 ansatte i Danmark og Tyskland.

De 90 er på selskabets fabrik i Lem ved Ringkjøbing, mens 500 ansatte på Vestas' fabrik i Lauchhammer syd for Berlin vil miste jobbet.

Det oplyser Vestas i en pressemeddelelse.

Fyringerne sker, fordi kunderne efterspørger andre typer vindmøllevinger end tidligere. Derfor skal produktionen fremover være andre steder i Europa.

Fyringerne svarer til omkring 12 procent af de ansatte på Vestas' fabrik i Lem og cirka halvdelen på fabrikken i Lauchhammer. Vestas har samlet 24.500 ansatte på verdensplan.

Vestas' driftsdirektør, Jean-Marc Lechêne, fortæller i en pressemeddelelse, at selskabet er nødt til at tilpasse sine omkostninger efter efterspørgslen på vindmøller.

- Den meget konkurrenceprægede industri og hurtige transition inden for energi (mod vedvarende energi., red.) betyder, at vi skal introducere nye produkter og løsninger, hvor og hvornår markedet kræver dem, siger han.

Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og følger vindmøllebranchen tæt, er Vestas tvunget til at skære sine omkostninger.

Vindmøllepriserne falder, og det tyske marked er nærmest kollapset.

- Priserne er væsentligt lavere end for bare to år siden. Derfor skal man være helt skarp på sine omkostninger.

- Når man samtidig kan se, at nogle af de produkter, man producerer på fabrikkerne, ikke længere er så efterspurgte, og fabrikkerne samtidig er på markeder, som ikke er så store som tidligere, er man til at skære til, siger han.

Meldingen fra Vestas kommer, dagen efter at rivalen Siemens Gamesa varslede en fyringsrunde på op mod 600 ansatte i Danmark. Det rammer ansatte i Aalborg og Brande.

Jacob Pedersen kalder det en naturlig udvikling, fordi det er billigere at producere i udlandet.

- Der er ingen tvivl om, at Danmark er udfordret af, at produktionsansatte er dyrere end mange andre lande, selv om de også rigtig dygtige.

- Så jeg har svært ved at forestille mig, at man kommer til at oprette flere arbejdspladser inden for produktion i fremtiden, siger han.

Vestas understreger i meddelelsen, at fabrikken i Lem også fremover vil være centrum for udviklingen af nye typer vindmøllevinger.

/ritzau/