Vestas køber japanere ud af vindmølleselskab i milliardhandel

Vestas køber japanske Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ud af det fælles selskab MHI Vestas, som opstiller vindmøller til havs.

Det oplyser Vestas i en meddelelse.

MHI får som betaling 2,5 procent af aktierne i Vestas, hvilket i kroner og øre svarer til 5,3 milliarder kroner. Ud over aktierne får MHI også en plads i Vestas' bestyrelse.

MHI Vestas blev stiftet i 2014 af de to selskaber med det fælles sigte at opstille vindmøller på havet, men går den danske koncern altså solo.

Vestas-topchef Henrik Andersen begrunder opkøbt med, at selskabet skal stå stærkere på markedet for havvindmøller.

- Vestas er ledende inden for vindmøller på land, men for at accelerere energiomstillingen og opnå vores mål, skal vi spille en større rolle inden for havvind, siger han i en pressemeddelelse.

MHI Vestas har i år en forventet omsætning på den gode side af ti milliarder kroner.

Vestas-koncernen havde til sammenligning en samlet omsætning på omkring 90 milliarder kroner i 2019.

Hos Nordnet vurderer investeringsøkonom Per Hansen, der følger Vestas tæt, at vindmølleselskabet nu får en bedre styring af sin forretning inden for havvind.

Samtidig har japanske MHI med Vestas-aktierne sikret sig mulighed for en økonomisk gevinst, hvis Vestas formår at styrke forretningen med at opstille vindmøller på havet.

- Vestas køber på sin vis MHI ud og får sine egne muligheder for selv at bestemme.

- På samme tidspunkt vil MHI stadig have del i værdiskabelsen, og på den måde kan man sige, at MHI får det bedste af alle verdener, siger han i en skriftlig kommentar.

Handlen ventes at falde på plads i slutningen af 2020 eller starten af næste år.

