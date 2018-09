Vestas lancerer rekordproducerende havvindmølle

MHI Vestas er parat med en havvindmølle, der kan producere voldsomme 10 megawatt strøm.

Den danske vindmølleproducent Vestas er sammen en japansk samarbejdspartner snart klar med den mest produktive havvindmølle nogensinde.

MHI Vestas har opgraderet sin såkaldte V164-offshorevindmølle til en kapacitet på 10 megawatt, MW. Møllerne vil være klar til at blive installeret i 2021.

Det fortæller selskabet, der er ejet af Vestas og japanske Mitsubishi Heavy Industries, i en pressemeddelelse tirsdag ifølge Ritzau Finans.

Dermed kommer MHI Vestas med den - efter eget udsagn - første salgsklare vindmølle med en tocifret kapacitet.

Selskabet har på det seneste vundet ordrer på V164-møllen med kapacitet på op til 9,5 MW per mølle, blandt andet til en af verdens største vindmølleparker, Triton Knoll.

Samlet har V164-møllen høstet faste ordrer på 2620 MW, mens der er potentiale for mere end 2000 MW yderligere i betingede aftaler.

Oprindeligt blev møllen lanceret med en kapacitet på 7 MW. Men den blev siden opgraderet til 8 MW, inden den første mølle overhovedet blev installeret for en kunde.

Sidste år blev møllens kapacitet yderligere øget til 9,0 og 9,5 MW. I juni i år skrev MHI Vestas desuden i årsregnskabet for 2017, at selskabet var godt på vej til at nå op på en tocifret MW-kapacitet. Og det er altså sket tirsdag.

Den seneste opgradering til 10 MW omfatter en stærkere gearkasse og mindre justeringer af mekanikken og designet i møllehuset. Det betyder, at der kan komme mere luft ind og køle omformeren.

I dag snurrer flere end 100 eksemplarer af V164-møllen i havmølleparker ud for de britiske og tyske kyster. Det oplyser MHI Vestas.

Blandt MHI Vestas' konkurrenter arbejder General Electric (GE) på en 12 MW-mølle, og både Senvion og Siemens Gamesa har møller på 10 MW eller mere under udvikling.

