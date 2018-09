Vestas skal spare penge: 400 står til at miste jobbet

Omkring 200 Vestas-ansatte i Danmark skal på udkig efter nyt job efter sparerunde.

Vestas gør klar til en sparerunde, hvor 400 ansatte står til at miste jobbet.

Omkring 200 stillinger i Danmark bliver nedlagt, hvoraf de 80 vil være på Vestas' fabrik i Hammel.

Derudover vil de danske fyringer primært være kontoransatte, men det endelige tal afhænger af forhandlinger med fagforeninger. Det oplyser pressechef Anders Riis.

Vindmølleproducenten forklarer beslutningen med, at der er sket et skift i branchen, og at der nu er mere vækst i lande uden for Europa.

Derfor er Vestas nødt til at justere omkostningerne, så bemandingen passer til, hvor meget der er at lave.

- Det er et resultat af, at vi ser væksten være primært uden for de traditionelle vindmarkeder - det vil sige især uden for Europa, siger Anders Riis.

- Vi ser globalt stor efterspørgsel på vindenergi, og det er afgørende, at vi har det rigtige setup til at efterkomme den efterspørgsel, siger han.

Hos Sydbank vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger branchen tæt, at sparerunden er et naturligt skridt.

- Vestas er i et marked, der har været under stor forandring de seneste år. Dels er salgspriserne på vindmøller faldet markant, og dels er Europa ikke længere Vestas' bastion, siger han.

Vestas har 4000-5000 ansatte i Danmark og samlet 24.300 på verdensplan i 79 forskellige lande.

Sparerunden svarer til et fald i medarbejderstaben på 1,6 procent, og Jacob Pedersen vil derfor ikke betegne den som voldsom.

- Når man ser på, hvor store forandringer der har været i industrien, så ligner det mere en øvelse med sandpapiret frem for med saven.

- Det er egentlig positivt for selskabet, fordi det gennem mange år har fundet en formel med gode møller og dygtige medarbejdere, hvor det har vundet markedsandele mange steder i verden, siger Jacob Pedersen.

Ud over Danmark vil de fleste af de øvrige stillinger blive nedlagt i lande i Nord- og Centraleuropa - herunder særligt Tyskland.

Vestas forventer at kunne spare omkring 225 millioner kroner om året fra 2019.

/ritzau/