Vestas-vækst langt fra Danmark koster ansatte i Ringkøbing

Når Vestas' vækst rykker væk fra markederne nær Danmark, bliver de danske job dyre, vurderer analytiker.

Det er særligt afstanden til de markeder, hvor der er vækst i vindmøllesalget, der har kostet 90 Vestas-ansatte jobbet, vurderer aktieanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

Vestas har torsdag oplyst, at selskabet påtænker 90 fyringer på fabrikken i Ringkøbing.

- Det er helt afgørende for Vestas, at man kan producere vindmøllerne tæt på der, hvor de skal stilles op. Og det europæiske marked og særligt markederne lige omkring Danmark er altså rimeligt sløjt i øjeblikket.

- Det gør, at de danske produktionsarbejdere bliver udsatte. De har højere lønninger. Samtidig effektiviserer Vestas også forretningen. Det betyder, at der er behov for færre medarbejdere.

Vestas selv peger også på en svag efterspørgsel på det europæiske marked som årsag til fyringerne.

Ifølge Jacob Pedersen er problemet ikke, at Vestas taber konkurrencen mod sine rivaler - tværtimod. Men der er simpelthen ikke nok ordrer at slås om.

- Vestas har jo været en stor spiller på det tyske marked. Når sådan et marked fuldstændig falder af hesten, kan det mærkes, siger Jacob Pedersen.

Samtidig gør løbende effektiviseringer, at der er behov for, at ordrebøgerne skal vokse i samme tempo, hvis ikke de Vestas-ansattes job skal komme i fare.

Analytikeren mener dog ikke, at Vestas' medarbejdere i Danmark umiddelbart har grund til panik.

- I første omgang skal de glæde sig over, at Vestas har masser at lave, siger han.

Udover fyringerne kom der et andet tegn fra Vestas onsdag aften, der tyder på, at salget måske ikke går så godt som ventet.

Her oplyste Vestas, at selskabet har solgt sit ejerskab i tre rumænske vindmølleparker for cirka en milliard kroner. Men Vestas har ikke valgt at øge sine forventninger til indtjeningen i år.

Dermed virker det til, at Vestas har forventet et salg, da virksomheden udstak sine forventninger til i år.

Det var dog nyt for Jacob Pedersen, der derfor må antage, at Vestas' egne forventninger til det daglige vindmøllesalg er svagere end først antaget.

/ritzau/