Vestas vil spille større rolle i opførelse af nye vindparker

Store prisfald på vindenergi kommer hovedsageligt kunderne til gode. Vestas vil have del i gevinsten.

Vestas bruger stadig flere penge på at udvikle nye og bedre produkter for at sænke prisen på vindenergi, men det kommer hovedsageligt kunderne til gode.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Selv om prisen på vindenergi på land ifølge en rapport fra Bloomberg New Energy Finance er faldet 49 procent siden 2010, så tilfalder besparelserne hovedsageligt projektudviklere og kunder.

- Det bliver nødt til at stoppe, siger bestyrelsesformand i Vestas, Bert Nordberg, til Finans.

Noget lignende forfølger selskabets største konkurrenter.

- Når man ser på vækstmuligheder, er det klart, at Siemens Gamesa, General Electric og os pludselig laver vores egen udvikling. Jeg tror, det er en trend, som man kommer til at se fremover, siger Bert Nordberg.

Han varsler, at Vestas fremover skal spille en langt større rolle i forbindelse med tilblivelsen af nye vindparker.

Driftsmarginen i Vestas har de seneste par år været under pres som følge af store prisfald. Ved at gå længere op i værdikæden håber selskabet på at forbedre lønsomheden.

Men et skift i strategien kan vise sig at være problematisk.

Dels risikerer Vestas at træde sine kunder gevaldigt over tæerne - og direkte på pengepungen. Dels kræver det andre kompetencer at udvikle en vindmøllepark end at producere en vindmølle.

- Det lyder attraktivt, for projektudviklere tjener gode penge. Men det er kompliceret at udvikle og pakke projekter, som kan leveres i en færdig løsning til investorer som pensionskasser, siger Frans Høyer, Vestas-analytiker hos Handelsbanken.

Bert Nordberg peger på, at vindparker i stigende grad sælges til store firmaer som Ikea og Google, der ikke har nogen erfaring med selv at udvikle projekter.

Derfor er det en mulighed for Vestas, mener bestyrelsesformanden.

/ritzau/