Vestas vil være klimaneutral i 2030

Udskiftning af benzinbiler- og lastbiler til eldrevne skal være med til at gøre Vestas CO2-neutralt om ti år.

Selv om Vestas lever af at sælge og producere vindmøller, der er med til at gøre verden grønnere, udleder virksomheden tusindvis ton CO2 hvert år.

Men det skal være fortid om ti år - i 2030 - hvor vindmølleproducenten vil være klimaneutral. Det oplyser Vestas i en pressemeddelelse.

Målet skal blandt andet nås ved at udskifte benzinbiler- og lastbiler med elbiler og ved at skære i udledningen fra opvarmning.

Vestas' udledning hænger sammen med, at vindmøller består af stål, der er en belastning for klimaet. Samtidig vil Vestas gå i dialog med sine underleverandører om at skære ned på klimabelastningen.

Frem mod 2030 har Vestas sat et delmål i 2025, hvor udledningen skal være skåret med 55 procent.

/ritzau/