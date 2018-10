Vi bruger rekordfå penge trods økonomisk opsving

Den andel af danskernes løn, der går til forbrug, er på det laveste niveau nogensinde.

Selv om økonomien er i fremgang, og beskæftigelsen er stigende, bruger danskerne alligevel en mindre andel af deres løn på forbrug.

Den andel af lønchecken, der bliver brugt på forbrug - kaldet forbrugskvoten - er faldet til det laveste niveau, siden man begyndte at måle i 1967.

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Politiken.

Privatforbruget er vokset på det seneste, men det sker slet ikke med samme fart, som indkomsterne stiger.

Udviklingen er overraskende, vurderer cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank.

- Det er meget opsigtsvækkende, at vi har valgt at bruge noget af vores stigende indkomst til at spare op og afbetale gæld.

- Det plejer vi ikke at gøre. Når vi får flere penge, bruger vi endnu mere, end vores indtægter er steget med, siger Las Olsen til Ritzau.

Han vurderer, at en del af årsagen til det lave forbrug er, at husholdningerne generelt set er præget af høj gæld, hvilket særligt gælder uden for de store byer.

- Det sidste opsving var drevet af stigende gældsætning, og derfor er gælden høj - i forhold til det niveau, huspriserne har.

- Så det er fornuftigt, at folk gerne vil konsolidere sig lidt, og samtidig kan man godt forestille sig, at krisen sidder lidt i os fra sidste gang, siger Las Olsen.

Danskerne bruger i dag 77 procent af deres indkomst på forbrug fraregnet boligydelse. Den andel toppede på 95 procent under opsvinget i 00'erne.

Las Olsen peger på, at danskernes adfærd mindsker risikoen for at havne i en dyb finanskrise igen.

Til gengæld bliver det nuværende økonomiske opsving ikke helt så stærkt, som det kunne have været.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), mener, at det private forbrug vokser i et ganske pænt tempo.

- Familierne opfører sig fornuftigt, og det er - i mine øjne - ikke et problem, skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille i en mail til Politiken.

