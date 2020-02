Viagogo bliver meldt til politiet for vildledende priser

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Viagogo, der sælger dyre billetter til fodboldkampe og koncerter.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt den omstridte billettjeneste Viagogo til politiet for vildledende priser.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Forbrugerombudsmanden har modtaget mange klager fra forbrugere, der har oplevet, at moms og gebyrer ikke var indregnet i de billetpriser, der blev vist på hjemmesiden. Det er i strid med reglerne.

- Hvis en virksomhed ikke viser den endelige pris inklusive moms og gebyrer, så fremstår produktet billigere, end det reelt er, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

- Det kan påvirke en forbruger til at tage en anden beslutning, end han eller hun ville have gjort, hvis virksomheden havde oplyst den fulde pris, inden forbrugeren begyndte sin bestilling, siger hun.

Der har fra mange sider været hård kritik af Viagogo. Det gælder også blandt politikere i Danmark.

Men det har vist sig svært at gøre noget ved selskabet. Viagogo er grundlagt i Storbritannien. Det er registreret i Schweiz.

Selskabet sælger for eksempel billetter til sommerens EM-slutrunde i fodbold til 2000-5000 kroner per billet. Det er langt fra de officielle priser på 375-1400 kroner per billet.

Google satte sidste år foden ned over for Viagogo, der ikke længere kan købe høje placeringer hos søgemaskinen.

/ritzau/