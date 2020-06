Vietnam ratificerer frihandelsaftale med EU

Frihandelsaftale mellem EU og Vietnam vil fjerne næsten alle toldbarrierer mellem de to parter.

Vietnam har mandag ratificeret en frihandelsaftale med EU, som vil fjerne næsten al told på varehandel mellem parterne. Det skriver Reuters.

Frihandelsaftalen, der ventes at træde i kraft i juli, vil ifølge Verdensbanken give Vietnams økonomi et boost.

Det er den anden aftale af sin slags, som EU indgår med et medlem fra Asean, der er en sammenslutning af lande fra Sydøstasien. Tidligere er EU og Singapore blevet enige om en frihandelsaftale.

Aftalen vil give europæiske virksomheder adgang til Vietnams tjenestesektor, deriblandt postvæsen, banker og shipping, samt offentlige indkøb.

Flere organisationer har været skeptiske over for aftalen af bekymring for menneskerettighedssituationen i Vietnam.

Med frihandelsaftalen vil 99 procent af alle toldsatser på varer, der bliver handlet mellem Vietnam og EU-landene, blive fjernet eller reduceret.

I en overgangsperiode på ti år vil Vietnams import af biler og visse andre produkter være undtaget.

Føde- og drikkevarer fra EU, såsom fransk champagne eller græsk fetaost, vil som følge af aftalen blive beskyttet mod efterligninger i Vietnam.

EU-landene godkendte aftalen i juni 2019. Men forhandlingerne startede allerede i 2012.

Det er EU, der står for at lave handelsaftaler med lande uden for EU gennem sin handelspolitik.

De enkelte medlemslande kan ikke selv forhandle om internationale handelsaftaler og bliver derfor omfattet af de handelsaftaler, som EU indgår.

Mandagens godkendelse i Vietnams nationalforsamling kommer, efter at Europa-Parlamentet i februar i år sagde god for frihandelsaftalen.

Verdensbanken vurderede i maj, at aftalen kan øge Vietnams bruttonationalprodukt og eksport med henholdsvis 2, 4 og 12 procent inden 2030. Aftalen ventes også at løfte hundredtusindvis af vietnamesere ud af fattigdom.

/ritzau/Ritzau