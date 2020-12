Virksomheder kritiserer erstatningskrav i ny epidemilov

Mulighederne for erstatning er for dårlige i tilfælde af endnu en nedlukning, mener SMVdanmark.

Med den nye epidemilov står små og mellemstore virksomheder markant værre, hvis landet skulle blive ramt af endnu en nedlukning.

Det skriver brancheorganisationen SMVdanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder, i en pressemeddelelse.

- Aftalen berøver virksomhederne deres 100 år gamle ret til fuld erstatning og erstatter den med en tvivlsom politisk lottokupon, som kun måske kommer til udbetaling, siger administrerende direktør Jakob Brandt i pressemeddelelsen.

Fredag blev der indgået en bred politisk aftale om en ny epidemilov.

Ifølge aftalen skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde ordningen for kompensation til virksomhederne, hvis de skulle blive tvangslukket.

Den proces er for sløv, mener Jakob Brandt.

- Medmindre man giver ret til fuld erstatning, kan det være tæt på umuligt at lave nogle principper, der kan tage højde for, hvordan verden ser ud, hvis den næste epidemi rammer.

- Vi har brug for en epidemilov, der her og nu fastlægger rammerne for erhvervslivets erstatning, siger han.

