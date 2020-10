Virksomheder tager små skridt mod mere ligestilling

Der kommer langsomt flere kvinder i topledelse, viser ny rapport. Endnu flere kræver mål og kulturændringer.

Det er fortsat oftest mænd, der sidder på de tunge poster i dansk erhvervsliv.

Men kvinder sætter i højere grad deres aftryk på topledelse, viser en ny rapport.

Bag den står Moneypenny More, som er et privat investeringsnetværk for kvinder, og konsulenthuset Diversity Factor.

De har kortlagt kønsdiversiteten i topledelsen i 131 danske børsnoterede virksomheder.

Siden 2019 er andelen af kvinder, som sidder på bestyrelsesposter, øget fra 19,1 procent til 21,9 procent.

I direktioner sidder kvinder på 13,7 procent af posterne sammenlignet med 9,9 procent i 2019.

Resultaterne glæder Helene Aagaard, direktør i Diversity Factor.

Særligt er hun glad for, at andelen af virksomheder, der har minimum 30 procent kvinder i topledelse, er steget fra 26,1 procent sidste år til 30,5 procent i år.

- Det, der sker ved de 30 procent, er, at man holder op med at være en minoritet. Det vil sige, at man får en stemme.

- Jo flere der er af en underrepræsenteret gruppe, jo sværere er det at skabe en kultur, hvor kun én holdning er gældende, siger hun.

Rapporten viser, at det især er de store virksomheder, der er i front.

Her er der siden sidste år sket en stigning fra 27,2 procent til 30,6 procent kvinder i bestyrelser. For kvinder i direktioner er tallet steget fra 13,1 procent til 17,3 procent.

Ifølge Mette Fjord Sørensen, underdirektør i Dansk Industri med ansvar for blandt andet mangfoldighed, er det især til gavn for virksomhederne selv at tiltrække flere kvinder.

- De danske virksomheder går glip af en kæmpe talentmasse, hvis de ikke får adgang til de her dygtige kvinder.

- Mange produkter og services, som virksomheder sælger, er til hele befolkningen, og det skal derfor også gerne afspejles i den øverste ledelse.

I arbejdet med at øge kønsdiversiteten i virksomhederne er det vigtigt at sætte mål, siger Helene Aagaard.

- Det giver god mening at rekruttere flere kvinder ind i ledende positioner. Men man skal også have en kultur og et arbejdsmiljø, hvor man kan fastholde kvinderne for dermed at nå målsætningerne, siger hun.

