Virus skærer trecifret millionbeløb af Sydbanks overskud

Sydbank har nedskrevet 175 millioner kroner på lån, som relateres direkte til coronavirusset.

Coronavirusset har sendt Sydbanks overskud ned, da der forventes tab hos kunder, som er klemt af udbruddet og den delvise nedlukning af samfundet.

Banken kommer ud af årets første tre måneder med et overskud på 55 millioner kroner.

Det er et fald på 73 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Dengang høstede banken et plus på 205 millioner kroner.

Det oplyser banken i et foreløbigt regnskab for første kvartal. Det endelige lander 29. april.

Allerede i sidste uge advarede banken om store nedskrivninger - lån, man ikke regner med at få betalt tilbage - på grund af coronavirusset.

Banken har haft nedskrivninger på 84 millioner kroner i kvartalet, hvor coronavirusset er den helt dyre post med 175 millioner kroner.

Når bankens samlede nedskrivninger er lavere, hænger det sammen med, at der omvendt har været mindre tab end forventet hos kunder i landbruget.

Ud over nedskrivninger har banken tabt penge på sine investeringer i aktier og andre værdipapirer, som også har lidt under coronavirusset.

Selv om resultatet er faldet markant, er administrerende direktør Karen Frøsig tilfreds med resultatet.

- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle være stolt af et kvartalsresultat på 70 millioner kroner, men det er jeg.

- Resultatet for første kvartal er på mange måder et ualmindeligt resultat i en ualmindelig tid, hvor en lumsk og farlig virus har givet os en lumsk og uforudsigelig økonomi med store forskydninger i det finansielle miljø, siger hun i en pressemeddelelse.

Sydbank har på grund af coronavirusset suspenderet sine forventninger til 2020.

Det begrundes med, at der lige nu er for stor usikkerhed om konsekvenserne af virusset til at give et realistisk skøn.

/ritzau/