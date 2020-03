Volkswagen spår en mindre salgsvækst i usikkert coronaår

2019 kastede fremgang af sig for tyske Volkswagen. Spredningen af coronavirus kan dog påvirke negativt i 2020.

Et stigende salg har sidste år været med til at løfte overskuddet hos den tyske bilfabrikant Volkswagen.

Selskabet venter at kunne øge salget igen i 2020, også selv om spredningen af coronavirus er med til at give en del usikkerhed.

Det fremgår af Volkswagens årsregnskab.

Konkret forventer selskabet, der står bag mærker som Audi, Seat og Porsche, at kunne øge sit samlede salg med op til fire procent i 2020.

Til sammenligning voksede salget med lidt over syv procent i 2019.

- Spredningen af coronavirus påvirker i øjeblikket den globale økonomi. Det er usikkert, hvor meget eller hvor længe dette også vil påvirke Volkswagen.

- Lige nu er det næsten umuligt at komme med pålidelige forudsigelser, siger Frank Witter, der er direktør hos Volkswagen med ansvar for finans og it, i en pressemeddelelse.

Sidste år tjente Volkswagen omkring 105 milliarder kroner efter skat. Det var en stigning på mere end 15 procent i forhold til året før.

Den store vækst på bundlinjen kommer efter nogle tumultariske år for den tyske bilfabrikant, der er blandt verdens største inden for sit felt.

Volkswagen har de seneste år været involveret i en stor dieselsag, og det har været en dyr affære for selskabet.

I 2015 kom det frem, at bilvirksomheden havde fiflet med software i millioner af dieselbiler verden over, så de fremstod mere miljøvenlige, end de var.

Den hemmelige mekanisme gjorde, at bilerne på vejene kunne udsende op til 40 gange så stor en mængde kvælstofilter, som måleudstyr ville vise under en test.

Siden 2015 har Volkswagen betalt over 200 milliarder kroner som følge af sagen. Det har været til bøder, erstatninger og forlig.

/ritzau/