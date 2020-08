Wall Street indhenter det tabte under krise og når ny rekord

Selv om stort indeks slår nye rekorder, betyder det ikke, at de økonomiske problemer er ovre, advarer flere.

Aktiemarkederne i USA har indhentet det tabte, siden coronapandemien ramte USA.

Det skriver CNN.

Således lukkede S 500-indekset på sit højeste niveau nogensinde tirsdag lokal tid. Indekset er den bredeste målestok for, hvordan det går på Wall Street.

I flere dage har indekset ligget omkring det rekordhøje niveau, og tirsdag blev den nye rekord nået. Den hidtidige top er tilbage fra 19. februar.

Dermed har det kun taget fem måneder for Wall Street at komme sig, efter at coronavirusudbruddet begyndte at udløse store fald på markederne.

Men rekorden skal ikke nødvendigvis tages som tegn på, at det går specielt godt for hverken USA's økonomi eller verdens.

Flere eksperter har ifølge nyhedsbureauet AFP advaret om, at markedet i et vist omfang er frakoblet den reelle økonomiske tilstand.

Selv om de gode tendenser blandt andet skyldes de mange hjælpepakker verden over, vurderer flere, at Kongressens manglende evne til at nå frem til en ny stimuluspakke i USA på et tidspunkt vil kunne aflæses i aktiekurserne.

Ifølge AFP er det blandt andet detailkæderne Wallmart og Home Depot, som har bidraget til rekorden. De har kunnet fortsætte salget på trods af pandemien.

/ritzau/